Eclipse en México de 2024 más espectacular que el de este lunes en EUA

ST. JOSEPH, MISURI.- México, por su posición geográfica, es un excelente lugar para poder apreciar los eclipses totales de Sol y el próximo que tocará ese país, en 2024, será espectacular, mucho mejor que el de este lunes en Estados Unidos, afirmó el astrónomo Luigi Pagano.

Pagano es miembro de la Sutherland Astronomical Society Incorporated (SASI) con sede en Sidney, Australia, cuyo hobby es perseguir estos fenómenos astronómicos alrededor del mundo.

Él y otros 43 australianos escogieron observar el eclipse total de Sol de este lunes en la comunidad de St. Joseph, en el noroeste de Misuri, donde el tiempo de totalidad, cuando el Sol es cubierto totalmente por la Luna, fue de dos minutos 38 segundos, un segundo menos que el máximo registrado sobre Estados Unidos.

Los miembros de la SASI ostentan distintas profesiones, pero los une su afición a la astronomía, explicó Pagano, un maestro de secundaria en Sidney.

¿No solo nos gusta mirar el cielo nocturno?, dijo Pagano. ?Si hay un eclipse espectacular nosotros lo disfrutamos, tenemos los planetas, las estrellas, el Sol, la Luna y la Tierra en perfecta alineación?, explicó.

¿Esto solo pasa cuando hay Luna nueva, pero no todas las lunas nuevas, por lo que es algo espectacular que vale la pena mirar?.

¿Gastamos mucho dinero persiguiendo estas cosas, la mayoría somos astrónomos aficionados, este es nuestro interés, esto es lo que amamos hacer?, comentó.

Pagano mencionó que muchos de los eclipses totales se dan sobre áreas no habitadas sobre los océanos y en lugares inhóspitos como en la Antártida, donde no es posible ir a verlos, por lo que no son factibles.

Cada dos a cinco años, se registra un eclipse total de Sol factible sobre un lugar habitado del planeta y entonces los miembros de la SASI se organizan para acudir a verlo, señaló Pagano.

Este eclipse, que cruzó a lo ancho de Estados Unidos, de oeste a este, “fue excelente porque aquí tienes todo, aeropuertos, transportación, instalaciones, baños… es excelente?, dijo.

La duración del tiempo de totalidad de un eclipse se rige por la posición geográfica del área que quede cubierta por la sombra de la Luna. En el ecuador o cerca del ecuador es posible tener hasta siete minutos de totalidad y el tiempo va disminuyendo conforme se aleje al sur o al norte del ecuador.

¿Por eso México está en muy buena posición para observar un eclipse total de Sol. Mejor que Estados Unidos?, dijo Pagano. El eclipse que se registrará en abril de 2024 en México, puntualizó, deberá ser espectacular.

Pagano exhortó a los mexicanos a observar el eclipse de 2024. “Todos los seres humanos debemos ver cuando menos una vez en la vida un eclipse total de Sol”, dijo.

Los miembros de la SASI ya tienen el objetivo de observar el próximo eclipse total de Sol. ¿Esto será dentro de dos años en Sudamérica y comenzaremos a planear el viaje desde mañana mismo”, señaló.

Luego, dijo: ¿¡Nos veremos en México en el 2024!?.