Ebrard: México y EU sin acuerdos; mañana continúan negociaciones

Marcelo Ebrard dijo que no sabe con quienes será la reunión de mañana .[Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.-El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que tras su reunión con el secretario de Estado, Mike Pompeo, no se logró llegar a ningún acuerdo de primera instancia, pero que mañana sostendrán otra reunión.

«Tuvimos una reunión cordial, cada quien defendió sus puntos de vista y al final quedamos, no era de esperarse que en una reunión de dos horas acordáramos algo, mañana continuaremos las conversaciones».

El canciller mexicanos había asistido a la Casa Blanca para reunirse con Mike Pompeo con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la posible imposición de aranceles a productos mexicanos.

Ebrard dijo que lo que Estados Unidos está buscando son medidas a corto plazo, pero aseguró que las autoridades de ese país conocen la posición de México.

«Hay que tomar medidas no sólo en lo inmediato y no sólo en lo punitivo para que se solucione, es un entendimiento más amplio, en eso estamos, no es fácil».

Ebrard aseguró que en la reunión de mañana ambas partes concretarán sus propuestas.

«Lo importante es que hay voluntad de acercamiento, permítanme mantener mi optimismo».

«Para la reunión de mañana no sabemos quién más a estar, sabemos quién estará el equipo del secretario de Estado».

Ebrard sostuvo que mantiene una relación cercana con Mike Pompeo, y confío que éste será clave para lograr un entendimiento entre ambos países.

«Pompeo es un buen amigo, no lo había visto, estaríamos muy ocupados, habíamos convenido conversar cualquiera que fuera el resultado de la reunión, y creo que él será un factor importante para buscar acuerdos, esa es la función de los dos, cómo acercar posiciones de los dos países».