Earnhardt Jr y familia, ilesos tras accidente de avión

El ex piloto de NASCAR, Dale Earnhardt Jr, su esposa y su hija Isla, sufrieron un accidente aéreo el jueves por la tarde en Elizabethton, Tennessee. Los tres se encuentran bien y fueron llevador a un hospital para ser evaluados.

La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, emitió un comunicado: “Un Cessna Citation se salió al final de la Runway 24 (la pista) y se encendió luego de aterrizar en el aeropuerto municipal de Elizabethton, Tennessee a las 3:40 pm, hoy. Las indicaciones preliminares son que los dos pilotos y tres pasajeros estaban a bordo. Oficiales locales comunicarán sus nombres y su condición”.

El registro del avión es N8JR, y concuerda con el avión registrado a Earnhardt Jr, de acuerdo a la FAA.gov. La hermana de Dale informó sobre la condición de las cinco personas -los pilotos también están ilesos.

I can confirm Dale, Amy & Isla along with his two pilots were involved in a crash in Bristol TN this afternoon. Everyone is safe and has been taken to the hospital for further evaluation. We have no further information at this time. Thank you for your understanding.

— Kelley Earnhardt (@EarnhardtKelley) August 15, 2019