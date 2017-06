E3 2017: ¿Dónde y cuándo ver las conferencias?

Con la Electronic Entertainment Expo (E3) a tan poquito de aterrizar, muchos de nosotros no podemos evitar preguntarnos: ¿Dónde y cuándo diablos puedo ver las conferencias y eventos que presentarán en este año?

Al ser ésta la convención de videojuegos más importante para todos gamers del mundo, es muy importante no perderse ningún detalle de lo que revelará cada conferencia. Por eso, en Sopitas.com nos dimos a la tarea de hacer una pequeña investigación, de modo que pudiéramos crear una breve guía práctica con las fechas, horarios y hasta lugares de transmisión de éstas.

EA Play 2017

Una vez más, la compañía realiza EA play, su propio evento previo a la E3 donde presentará novedades sobre títulos como Star Wars Battlefront II, FIFA 18 y Need for Speed Payback, entre otros. Podríamos decir que el evento se encargará de hacer calentamiento a la misma E3, que abrirá sus puertas hasta el martes 13 de ese mes.

¿Cuándo y dónde puedo verla?

La EA Play se llevará a cabo este sábado 10 a las 2 de la tarde de México. En cuanto a la transmisión, parece ser que Twitter tendrá algunas en directo, así que valdrá la pena echarles un ojo por si las dudas.

Conferencia de Microsoft en la E3 2017

Muchos están esperando esta conferencia por una simple cosa: la compañía va a revela información bastante interesante acerca de Scorpio, el proyecto que promete patear todos los traseros posibles como consola. También se presentarán algunos detalles de juegos como Crackdown 3, Forza Motorsport 7, State of Decay, Sea of Thieves y más.

¿Cuándo y dónde puedo verla?

Su transmisión se llevará a cabo el domingo 11 a las 4 de la tarde de México. De acuerdo con una publicación del blog oficial de Twitch, se abrirá un canal especial en donde darán cobertura a los eventos de este día y los siguientes; aunque también se sabe que YouTube tendrá su propia sección.

Bethesda y su conferencia en 2017

Otro de los eventos propios de Bethesda en el que conoceremos noticias de Quake Champions, su juego principal. Obviamente se espera que compartan más información acerca de Fallout 4 VR, así como de la versión en realidad virtual de Skyrim para la Nintendo Switch, entre otras cosillas.

¿Cuándo y dónde puedo verla?

Podrán verla el lunes 12 a las 9 de la noche de México. También se espera su transmisión vía YouTube, Twitch o Twitter.

También tendremos una de Ubisoft

Hace ya unos días, Ubisoft compartió un teaser de lo que tiene preparado para la E3 y, a juzgar por lo que nos dieron a entender, hay algo bastante grande en camino. Es por eso que no nos sorprendería (o tal vez sí) que revelaran varias genialidades relacionadas con Assassin’s Creed Origins, The Crew 2, South Park: Fractured But Whole, Far Cry 5 y quién sabe, tal vez hasta veamos algo con respecto a ese crossover de la Nintendo Switch llamado Mario + Rabbids Kingdom Battle.

¿Cuándo y dónde puedo verla?

Así como con la de Bethesda, la conferencia de Ubisoft también se llevará a cabo el lunes 12, sólo que a las 3 de la tarde de México. En caso de que Twitch o Twitter nos fallen, YouTube todavía sigue siendo una buena opción para mirar el streaming en vivo.

Sony en la E3 2017

Lo cierto es que, a diferencia de otros años, esta vez no tenemos la menor idea de lo que Sony tiene preparado para nosotros; tan sólo hay algunas especulaciones, pero nada es 100% seguro. ¿Creen que nos digan más acerca de Call of Duty WWII, The Last of Us 2, Days Gone o de otros títulos secretos? Sólo lo sabremos el día de la conferencia.

¿Cuándo y dónde puedo verla?

La conferencia de prensa de Sony comenzará a partir del martes 13 a las 8 de la noche de México y también podrán ver su transmisión en Twitter, YouTube o Twitch. Será cosa de estar muy atentos.

Evento de Nintendo en la E3 2017

Bueno, ya sabemos cómo está operando Nintendo ahora mismo, que ni con una nueva consola ha optado por volver a la vieja costumbre de presentar conferencias. Para este año, la compañía volverá a transmitir su evento digital Nintendo Spotlight, con el cual dará a conocer las noticias que guarda sobre juegos de Switch que nos esperan, incluyendo el poderoso Super Mario Odyssey, además de las emisiones que dará Threehouse y otros desarrolladores.

¿Cuándo y dónde puedo verlo?

Nintendo estará haciendo sus transmisiones por YouTube y Twitch el martes 13 a partir de las 11 de la mañana de México, así que posiblemente los agarre en la chamba. De todos modos, procuraremos mantenerlos al tanto de cualquier revelación buena que se haga durante el streaming.

Esperamos que esta información les haya sido de utilidad y que disfruten del evento tanto les sea posible. También les recomendamos que se mantengan al tanto de cualquier nueva publicación relacionada con el evento, ya que éste sólo es el comienzo de todo.

Fuente: Sopitas