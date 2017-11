Dustin Hoffman, otro caso de acoso que enturbia a Hollywood

A principios de octubre el diario The New York Times y la revista The New Yorker destaparon el historial de acosos sexuales supuestamente cometidos durante décadas por el productor Harvey Weinstein. [Agencias]

A principios de octubre el diario The New York Times y la revista The New Yorker destaparon el historial de acosos sexuales supuestamente cometidos durante décadas por el productor Harvey Weinstein. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Las denuncias de acoso sexual contra el director estadounidense, Harvey Weinstein, de hace unas semanas, se convirtieron en el detonante en cadena de un problema real del que hasta hace poco tiempo se había hablado pero mucho ha sucedido en la industria del entretenimiento en Hollywood.

Nombres de productores, directores, presentadores y actores resaltan en la lista de acusaciones de acoso y abuso sexual. Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Brett Ratner, son los más recientes.

El detonante

A principios de octubre el diario The New York Times y la revista The New Yorker destaparon el historial de acosos sexuales supuestamente cometidos durante décadas por el productor Harvey Weinstein, uno de los más conocidos y poderosos de Hollywood.

El rotativo presentó docenas de testimonios pertenecientes a antiguos y actuales empleados, que no dudaron en dar detalles sobre el comportamiento de Weinstein, que habría llegado a acuerdos extrajudiciales con al menos ocho mujeres, incluida la actriz Rose McGowan, quien fue la primera en revelar los acosos.

“Admito que la manera en la que me he comportado con colegas en el pasado ha causado mucho daño, y sinceramente pido perdón por ello. Aunque estoy tratando de mejorar, sé que tengo mucho camino por delante”, reconoció el propio Weinstein en un comunicado remitido al periódico.

“Quiero una segunda oportunidad en la comunidad, pero sé que tengo que trabajar y ganármela”, apuntó el productor, que reconoció que lleva tratando de corregir su forma de actuar desde hace diez años con terapia.

Asia Argento, Rosanna Arquette, Jessica Barth, Cara Delevingne, Romola Garai, Judith Godreche, Heather Graham, Angelina Jolie, Ashley Judd, Rose McGowan, Lea Seydoux, Mira Sorvino Gwyneth Paltrow, son tan sólo algunas de las actrices y modelos que han acusado al productor de conductas sexuales inapropiadas.

Como un efecto desmedido, el poderoso Weinstein fue despedido de la empresa que cofundó y que lleva su nombre, Weinstein Co., al mismo tiempo que, en una medida sin precedentes, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas revocó la membresía del magnate. La decisión fue adoptada durante una reunión de emergencia de la junta directiva de la academia, la mayor organización cinematográfica del mundo y sede de los premios Oscar. La expulsión tuvo efecto inmediato.

En el ámbito personal, las acciones de Weinstein también tuvieron repercusiones. Su esposa, la exitosa diseñadora Georgina Chapman, anunció su divorcio.

“Mi corazón se entristece por todas las mujeres que han sufrido un tremendo dolor por estas acciones imperdonables. He elegido dejar a mi esposo, cuidar a nuestros pequeños hijos es mi prioridad. Le pido a los medios respeto a mi privacidad en esta ocasión”, dijo Chapman en su comunicado.

Kevin Spacey

Como efecto dominó, el actor estadounidense Kevin Spacey, ganador de dos premios Óscar fue acusado en una entrevista al portal BuzzFeed por el también actor Anthony Rapp, conocido sobre todo por su trabajo en Broadway y en la serie Star Trek: Discovery, de haberlo acosado sexualmente hace más de 30 años, cuando tenía tan solo 14 años de edad.

Spacey, por su parte, escribió en Twitter que no recuerda el encuentro. “Pero si me comporté como él describe, le debo mi más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado, y lamento los sentimientos que dice que lo acompañaron todos estos años”, expresó.

Y aprovechó la oportunidad para confesar su bisexualidad, afirmando que, actualmente, ha optado por “vivir como un gay”.

“Como los más cercanos a mí saben, en mi vida he tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres”, dijo. “He amado y he tenido encuentros románticos con hombres toda mi vida, y ahora elijo vivir como un hombre gay”.

Spacey, que ha protegido ferozmente su vida privada, nunca antes había revelado su orientación sexual, pero apuntó que la historia de Rapp lo animó a hacerlo.

“Quiero tratar esto con honestidad y de forma abierta, y eso empieza examinando mi propio comportamiento”, declaró.

Las consecuencias

No obstante, las acusaciones contra Spacey han tenido varias consecuencias, la primera de ellas: Netflix anunció el fin de la exitosa serie House of Cards que Spacey protagoniza, y productores “profundamente preocupados” llegaron al plató para consolar a sus actores.

En un comunicado conjunto emitido el martes, Netflix y la empresa productora Media Rights Capital anunciaron que la producción de la serie ha quedado suspendida hasta que se resuelva la situación “y cualquier reserva que puedan tener los integrantes de nuestro equipo y nuestro elenco”.

Una más

Recientemente se informó que la Academia Internacional de las Artes y Ciencias Televisivas canceló los planes para otorgar el Premio de Fundadores de los Emmy a Kevin Spacey.

El galardón honra a individuos “por cruzar barreras culturales por el bien de la humanidad” y debía entregarse el 20 de noviembre en la ciudad de Nueva York. Otros premiados han sido Steven Spielberg, Shonda Rhimes y J.J. Abrams.

La policía de Beverly Hills anunció el martes que inició investigaciones penales por las denuncias presentadas contra Weinstein y Toback. Weinstein también es investigado por abuso sexual y violación por las policías de Los Ángeles, Nueva York y Londres.

Dustin Hoffman

Otro de los más casos más sonados es el del multipremiado Dustin Hoffman. El actor estadounidense, de 80 años, ha sido acusado por la escritora Anna Graham de acoso sexual cuando tenía 17 años, de acuerdo con un reporte de The Hollywood Reporter.

Los hechos ocurrieron en 1985, cuando Graham trabajaba como becaria de asistente de producción en el set de la película Death of a Salesman.

“Me pidió que le diera un masaje en los pies, en mi primer día en el set. Una mañana fui a su camerino para saber que quería desayunar; él me miró y me sonrió, tomándose su tiempo. Luego dijo: ‘Voy a tener un huevo duro… y un clítoris blanqueado’. Su séquito se echó a reír. Me fui, sin palabras. Después fui al baño y lloré”.

Anna Graham asegura que un tutor le dijo que aguantara el comportamiento de Hoffman y que “sacrificara” algunos de sus valores por el bien de la producción. La escritora asegura que aún cuando habla de esto, quien la escucha quiere una víctima y un villano.

“Desearía que mis sentimientos fueran tan claros como los de ellos. Me sentiría más cómoda si no sintiera nada más que repulsión por un hombre que tenía poder sobre mí y abusó de él”.

Según ha publicado The Guardian, Dustin Hoffman, respondió al artículo de la escritora con una disculpa: “Tengo el mayor respeto por las mujeres y siento terriblemente que cualquier cosa que haya hecho le haya puesto en una situación incómoda. Lo siento. No refleja quién soy”.

Brett Ratner

El director de El dragón rojo y Una pareja explosiva, fue acusado de violación y acoso sexual por parte de seis mujeres, incluidas las actrices Olivia Munn y Natasha Henstridge, quienes detallaron sus horribles experiencias a Los Angeles Times.

Munn dijo que mientras visitaba el plató de la película de Ratner “After the Sunset” en el 2004, el director se masturbó frente a ella en su remolque. Munn describió el incidente, sin nombrar a Ratner, en una colección de ensayos publicada en el 2010.

La actriz Natasha Henstridge, conocida por los filmes Especies y Mi vecino el asesino, contó al periódico que Ratner la obligó a practicarle sexo oral en su departamento de Nueva York a principios de la década de 1990, cuando ella era una modelo de 19 años, según el reporte. “Él me tomó muy fuerte. En algún momento, me rendí e hice lo que pidió”.

En tanto, Jaime Ray Newman relató que se encontró con Ratner en 2005, cuando ambos estaban en primera clase en un vuelo de Air Canada. A los cinco minutos de despegar, Ratner comenzó a describirle en voz alta los actos sexuales que quería hacer con ella con detalles explícitos: “Estaba describiendo gráficamente que me daba sexo oral”.

Katherine Towne también fue víctima del poderoso productor. Fue durante una fiesta en 2005, en la casa de una estrella de cine, donde hizo avances no deseados sobre ella. “Comenzó a acercarse a mí de una manera muy extrema”, dijo Towne, de 39 años.

El abogado del director, Martin Singer, calificó de “ridículas” todas las acusaciones contra su cliente. “Soy su abogado hace veinte años y ninguna mujer ha presentado jamás una denuncia por acoso o abuso contra él”, afirmó en una carta que envió al diario.

El reporte del LA Times describe otros encuentros en los que Ratner persiguió insistentemente a actrices, a veces siguiéndolas hasta el baño.

El productor era, hasta este momento, uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Dirigió y produjo docenas de los éxitos más taquilleros de la pantalla grande, incluyendo las dos mencionadas, además de The Revenant (El renacido, ganadora de tres premios Oscar) y Horrible Bosses.