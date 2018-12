Durazo resalta a Guardia Nacional como ‘válvula de seguridad’

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, definió a la Guardia Nacional como una “válvula de seguridad”. En el marco del Encuentro Nacional para la Construcción de la Paz y la Seguridad detalló la optimización de los recursos con los que cuenta el Estado en materia de seguridad y combatir al crimen organizado.

Además, mencionó que se contará con capacitación militar especial para tareas civiles bajo el mando directo del Poder Ejecutivo Federal, sin embargo, aclaró que el mando operativo recaerá en un militar, lo que garantizará la seguridad de los ciudadanos.

Sobre la incredulidad ante la conformación de la Guardia Nacional, indicó:

Esa preocupación se debe mucho al merecido recelo histórico de la ciudadanía hacia los anteriores gobiernos por su hipocresía y falsedad, ello se ha vuelto terreno fértil para la incredulidad hacia las decisiones del gobierno y para la construcción de escenarios hipotéticos”.

Resaltó diferencias con administraciones pasadas.

No somos iguales, ahora existe una diferencia crucial, nosotros no tenemos necesidad de engañar al país, ni a las y los mexicanos… No nos comparen con aquellos que para llegar al poder requirieron de iniciativas espectaculares para alcanzar la legitimidad que no alcanzaron en las urnas”.