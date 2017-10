Duques de Cambridge le dan la bienvenida a Chicharito

CIUDAD DE MÉXICO.- Un día después de que los jugadores del West Ham, junto al técnico croata Slavan Bilic, le dieron la bienvenida en el London Stadium al príncipe Guillermo y a su esposa Kate Middleton, Javier Chicharito Hernández reveló parte del diálogo.

“¡Me dieron la bienvenida de regreso a Inglaterra! Me sorprendió que William me lo haya dicho. Me dijo que estaba contento de verme aquí en Inglaterra”, comentó Chicharito en el Twitter oficial del club londinense.