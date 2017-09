Duques de Cambridge esperan a su tercer hijo

LONDRES.- Los duques de Cambridge Guillermo y Catalina esperan a su tercer hijo, que será el quinto en la línea de sucesión al trono británico, anunció hoy el Palacio de Kensington.

La pareja que contrajo nupcias el 29 de abril de 2011 tiene dos hijos: el príncipe Jorge de cuatro años de edad y la princesa Carlota de dos años.

La duquesa canceló hoy su visita al centro de atención de menores “Hornsey Road Children’s Centre”, ya que sufre de mareos y náuseas severas, una condición conocida como Hyperemesis Gravídica que la mantuvo en cama en sus embarazos previos.

La duquesa Catalina se encuentra reposando en su residencia del Palacio de Kensington.

Su próximo hijo o hija será el quinto en la línea de sucesión a la corona británica después del príncipe Carlos de 68 años de edad, el príncipe Guillermo (35), el príncipe Jorge (4) y la princesa Carlota (2).

El príncipe Enrique, hermano menor del príncipe Guillermo se convierte en el sexto en la línea de sucesión con el nacimiento del nuevo miembro de la familia real británica.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 de septiembre de 2017