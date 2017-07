“Dunkerque”, ¿la mejor película de Christopher Nolan?

CIUDAD DE MÉXICO.- Se trata de una cinta bélica, pero Dunkerque (o Dunkirk) no tiene como protagonistas a las siempre heroicas tropas de Estados Unidos. No es sobre una victoria contundente. Trata sobre una huida…

Apenas si tiene diálogos, y desde que inicia te das cuenta que se trata de una cinta diferente. Es la décima película del director Christopher Nolan, sobre la cual, el agudo ojo de la crítica mundial ya emitió su veredicto.

Esta producción bélica, basada en la llamada Operación Dínamo, narra la estrategia que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, y en donde más de 300 mil soldados ingleses, franceses y belgas fueron rescatados de Dunkerque (Francia) ante la amenaza Nazi.

Medios de todo el mundo no han dudado en alabarla y considerarla como una obra maestra. Para los críticos del periódico británico The Guardian, se trata de la mejor película de Nolan a la fecha. Señalan que es una película “poderosa, magníficamente hecha a mano, con una historia que contar, evitando el morbo de la guerra en favor de algo desolado y apocalíptico”, según cita La Tercera.

Pero, ¿por qué causa tanto furor?

Para empezar, la banda sonora está a cargo de Hans Zimmer, ganador del Oscar por musicalizar la clásica cinta animada El Rey León (1994), y ha sido nominado en múltiples ocasiones al premio de la Academia por su trabajo en películas como Gladiador (2000), Interestelar (2014), entre otras.

Pero si ya nos adentramos a la historia, lo que hace Christopher Nolan es deshacerse de datos previos y empieza con una persecución, con una batalla en medio de la playa, mientras un grupo de jóvenes soldados le hacen frente a la muerte. Ese tipo de secuencias te dejan sin aliento. Aunque la cinta respira acción y un suspenso al nivel de Hitchcock, los momentos íntimos son igualmente desgarradores.

Según Rolling Stone, este filme se engrandece por los saltos lineales, en los que el público puede ver el mismo hecho desde perspectivas conectadas. Para nadie es un secreto que Nolan tiene una fijación por alterar la sucesión cronológica convencional de los acontecimientos y la distinta percepción que se puede tener de un mismo intervalo de tiempo, en función de las circunstancias personales.

Dunkerque está estructurada en torno a tres narraciones que transcurren en espacios físicos y temporales distintos: tierra, mar y aire, que se desarrollan respectivamente en el lapso de una semana, un día y una hora.

Esta estructura narrativa no lineal, obliga a un montaje preciso y exacto para que las tres tramas converjan en un punto sin que haya vacíos en el conjunto de la historia.

Además no hay violencia explícita ni descarnada, pues lo que hace el director es sumergir al espectador en el horror de la guerra, pero apelando a la angustia y al miedo que experimenta un soldado en batalla. Y ese sentimiento de ansiedad e inquietud es creado a partir de la “desubicación” que se produce en el espectador con el manejo del tiempo.

Estos hechos que no siguen una línea recta, sino que van dando saltos de adelante hacia atrás, desorienta en un principio, por lo que vamos adoptando el punto de vista subjetivo de los protagonistas. Es realmente una inmersión psicológica.

Por si fuera poco, la operación militar que refleja la película no es una batalla en un sentido estricto. No ves al enemigo. Él está a tu espalda y no de frente; sólo escuchas disparos y explosiones, según cita El Comercio.

No debemos olvidar el reparto, pues lanza a un par de rostros nuevos como Fionn Whitehead y el ex One Direction, Harry Styles, además de que cuenta con actores experimentados como Kenneth Branagh, Tom Hardy y Mark Rylance.

De acuerdo con Christopher Nolan, esta no es una cinta de guerra, sino una historia de supervivencia, pero al parecer, lleva al género bélico a un nivel de arte, a través de una película que se convertirá en un clásico. Y es así como empieza oficialmente la carrera por el Oscar a Mejor Película.

Fuente: De 10