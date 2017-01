Dulce María niega estar embarazada

Una revista publicó que la ex RBD espera a su primer hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Dulce María negó la versión publicada por una revista según la cual está embarazada.

En su número de esta semana la revista “TV Notas” aseguró que la ex RBD espera a su primer hijo, fruto de su relación con el cineasta Francisco Álvarez.

Sin embargo, la propia cantante rechazó lo publicado.

En su cuenta de Twitter se refirió al tema con algunos mensajes:

“¡Ay no, por Dios! Lo que faltaba. Por supuesto que NO estoy embarazada. No sé de verdad de dónde sacan tantas mentiras y difamaciones”.

También dijo es la cuarta vez que dicha revista “la embaraza” e insistió en que se trata de un invento.

Apenas el fin de semana la cantante publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en donde reflexionaba acerca del amor.