Dueños de camiones aún no dejan el volante a las mujeres

NUEVO LAREDO, TAM.- El líder del Sindicato de Choferes de Autos de Sitio y del Transporte Público, Joaquín Treviño Reyes, dio a conocer que continúan las pláticas de los concesionarios con las 5 mujeres que concluyeron los cursos de preparación, para formar parte de algún equipo de conductores de transporte público.

“Hasta el momento desconozco el motivo porque no se les ha dado la oportunidad a estas mujeres, platicando con el delegado de transporte, me dice que no se ha terminado del todo bien el curso, se platicó con los empresarios y de alguna manera tendrán su trabajo”, comentó. Destacó que sigue haciendo falta conductores de camiones, por eso es casi un hecho que las mujeres del programa “Mujeres al Volante”, tendrán la oportunidad de incorporarse al sector productivo como conductoras.

“Otra cosa que me ha comentado el delegado del transporte, del por qué no han iniciado labores, es que a donde se les ha invitado no les ha sido atractivo, también tienen el derecho de elección, porque como todos, buscarán el mejor ingreso económico”, finalizó.