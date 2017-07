[AUDIOVIDEO] Duarte habría enviado mil millones de pesos al PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- Si el PRI fuera mujer, sería Karime Macías. A ella, Javidú la llenó de abundancia y aun así lo abandonó. Así igual el tricolor: se dejó llenar de billetes por el exmandatario de Veracruz… para después desconocerlo y hasta expulsarlo de sus filas. Así indica un audio que circula en redes, a pocas ¿horas, días, meses? de que el exgober jaracho regrese a nuestro país, en vuelo proveniente de Guatemala.

De acuerdo con la grabación, era 2012 cuando Javier Duarte sacó provecho del cargo al que llegó como parte del flamante “Nuevo PRI”. Es decir, como mandatario de Veracruz, mandó en finas cajas de huevo cerca de un mil millones de pesos. Claro, la chamba no se hizo sola. Necesitó de la ayuda de su entonces tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación : el ahora diputado (y gozando de fuero) Tarek Adbalá Saad.

–Oye Tarek ¿qué pasó?

–¿Con qué?

–¿Cómo que con qué?, me están hablando del PRI nacional porque quedé de hacerles llegar los recursos, desde hace dos días y no les ha llegado nada (…) A ver, háblale a Iván, ¿dónde está el recurso? Los mil, no es cualquier chingadera, ¡hombre!, puedo entender que se tarde, pero no que me digan que no llegó. Que sí salieron de aquí las cajas de huevo, porque si no me van a querer hacer de chivo los tamales.