Duarte, Borge y otros políticos construyen prisión de lujo para cumplir condena

Los ex gobernadores se procurarán una vida sin sufrimientos en prisión. [Agencias]

El gobierno no pondrá ni un solo peso para la edificación ya que fueron los ex gobernadores detenidos, Javier Duarte y Roberto Borge, así como otros políticos y empresarios que también enfrentan un juicio, quienes se “cooperaron” para construir la cárcel a cambio de ser encerrados ahí.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Gobernación citó a los medios a una conferencia de prensa para informar que la próxima semana comenzará la construcción de una “prisión de super lujo”, que estará ubicada en la ciudad de Tlaxcala y tendrá espacio para 100 personas, señalando que contará con los máximos sistemas de seguridad para evitar que los reos se escapen.

Mencionó que el gobierno no pondrá ni un solo peso para la edificación ya que fueron los ex gobernadores detenidos, Javier Duarte y Roberto Borge, así como otros políticos y empresarios que también enfrentan un juicio, quienes se “cooperaron” para construir la cárcel a cambio de ser encerrados ahí:

“Los abogados de Duarte y Borge se reunieron con nosotros y nos propusieron la idea de construir esta prisión, señalando que el gobierno tendría el control total y ellos solo pondrían el dinero. La única condición es que los encerremos ahí en lo que enfrentan su juicio”, señaló.

Chong comentó que está consciente que la noticia levantará mucha polémica, mencionando que no es algo que deba de sorprender ya que decenas de países tienen prisiones de super lujo: “países como Noruega, Escocia, Nueva Zelanda, entre otros, tienen cárceles de lujo con servicios similares a un hotel 5 estrellas.

No es algo nuevo ni ajeno en el mundo, no queremos que la gente se altere, le pedimos que investiguen y se darán cuenta que es algo común. Si una persona comete un delito y es enjuiciada, tiene derecho a rentar esas instalaciones siempre y cuando cuente con el dinero para pagar su estancia. Por favor no vayan a hacer escándalo, esto es algo que ya existe en otras partes del mundo.

Duarte, Borges y otros políticos y empresarios darán el dinero para construirla, pero ellos no tendrán ningún derecho, y además esto no interferirá en sus juicios, si resultan culpables pasarán muchos años ahí. De igual modo si otro preso quiere ingresar a dicho lugar, deberá desembolsar la cantidad de $100 mil pesos mensuales”, señaló.

El Secretario mencionó que el lugar contará con 100 cuartos individuales con jacuzzi, nevera, televisión y calefacción, además que dentro de las instalaciones habrá cancha de tenis, alberca y hasta un campo para cabalgar:

“De hecho la prisión será una copia de la cárcel Justice Center Leoben en Austria, una de las más lujosas del mundo. Duarte y Borge quieren que comience la construcción de inmediato, y lo mejor era adquirir el diseño de una prisión ya hecha.

Será idéntica a esa porque compramos los planos de la cárcel para comenzar con la construcción cuanto antes, por supuesto contará con las máximas medidas de seguridad. Estará ubicada en un rancho de Tlaxcala, una entidad muy segura y con buen clima todo el año, para que los reos tengan una mejor estancia”, puntualizó.