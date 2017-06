Dragon Ball Super podría llegar doblada al español en agosto

CIUDAD DE MÉXICO.- Con él anime ganando más popularidad todos los días, varios de los clásicos con los que crecimos regresarán a las pantallas de nuestros hogares.

Clásicos como Supercampeones, Sailor Moon y Los Caballeros del Zodiaco. Sin embargo, hay una serie que siempre ha sido constante y nunca ha desaparecido de la televisión mexicana. Nos referimos obviamente a Dragon Ball Z.

Casi todos los días podemos revivir las aventuras de Goku y sus amigos, pero lo que muchos quieren ver es la nueva serie de Dragon Ball Super. A inicios de año supimos que la serie estaba en proceso de ser doblada a nuestro idioma.

Lios de licencias y televisoras… creo que la revelación de CUÁL canal es dará mucho de que hablar. — Julio Velez (@JulioVelez) June 25, 2017

Nunca se dio fecha de estreno para Dragon Ball Super en español, pero tal parece que nos llegará antes de lo que esperábamos:

Claro, esto no es nada oficial y fácilmente podría ser sólo un rumor, pero viendo que las dos últimas películas de Dragon Ball Z han sido un éxito taquillero, no es tan descabellado que la serie pudiera llegar pronto, sobre todo si se toma en cuenta que ya está disponible en servicios de streaming.

En fin, realmente esperamos que esto no sea un rumor. Aunque si las voces originales no se encuentran relacionados con este trabajo, no creemos que a la serie le pueda ir muy bien, sino, ¿alguien se acuerda de Dragon Ball Z Kai?