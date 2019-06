Dos migrantes salvadoreños mueren estando en custodia de la Patrulla Fronteriza en E.U.

Por su parte, ICE describió la muerte de León como «otro ejemplo desafortunado de un individuo que ingresa ilegalmente a los Estados Unidos con una condición médica no tratada y no examinada», reportaron medios locales.

Kris Hayashi, director ejecutivo del Centro Legal Transgénero (TLC, en inglés), se mostró «devastado e indignado» por la muerte de Johana León, aunque aseguró que no estaba sorprendido.

A transgender woman from El Salvador seeking asylum in the US died Saturday in a Texas hospital 4 days after being released from ICE custody, officials and advocates say. https://t.co/pk6L8dIuYq

