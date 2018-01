¿Dónde ver la red carpet de los SAG Awards?

ESTADOS UNIDOS.- La edición número 24 de los Screen Actor Guild Awards (mejor conocidos como SAG Awards) se llevará a cabo este domingo 21 de enero. Esta es la primera vez en la historia de los premios que habrá una conductora para dirigir la ceremonia, y la actriz Kristen Bell es la elegida.

“Estoy honrada de ser parte de los SAG Awards, y estoy un poco nerviosa por ser una presentadora primeriza. Me complace que estaré en compañía de mis compañeros actores, con muchos con los que he trabajado antes, así que sé que serán cálidos y me apoyarán”, aseguró Kristen a E! News.

Los SAG son los premios en los que los “actores celebran a los actores”, tanto del cine como de la televisión. Entre los nominados se encuentran Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird), Nicole Kidman (Big Little Lies), Alison Brie (GLOW) y Reese Witherspoon (Big Little Lies).

La ceremonia se transmitirá en México a través de TNT y dará inicio a las 18 hrs (hora del centro de México), mientras que la alfombra roja se transmitirá por el canal E! a las 17 hrs. Pero si no cuentas con servicio de TV de paga, o no estarás cerca de la televisión en ese momento ¡no te preocupes! Sigue nuestra cobertura en vivo a través de nuestras redes sociales y no te pierdas de ningún detalle.