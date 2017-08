Donativos de hijo de ‘El Tío’, en la trama contra Márquez

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus restaurantes, uno de los hijos del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, El Tío, realizó donativos a la fundación de Rafael Márquez mediante el programa denominado “Redondeo”.

José Luis Nassar Daw, quien asumió la defensa del futbolista, cree que estas aportaciones —que nunca se hicieron a título personal— fueron el hilo que llevó al gobierno de Estados Unidos a incluirlo de manera errónea en una red de lavado de dinero.

“Se presume que esto fue lo que dio origen, cabe aclarar que no fueron donativos personales, es un tema de redondeo de la cuenta de los restaurantes, aportaciones que se dieron de manera similar a otras en las que participaron instituciones públicas y privadas para apoyar a la fundación”, dijo en entrevista con MILENIO.

El penalista afirmó que se entregará toda la información contable a las autoridades de México y de EU para aclarar la inexistencia de delitos por parte de Márquez, quien, puntualizó, no está bajo investigación criminal en ninguno de los dos países.

“Se trata de una aclaración de naturaleza administrativa que haremos gustosos (…), inclusive el asunto no está en la Seido, no hay delincuencia organizada, no hay ni siquiera lavado de dinero. Hay que aclarar unas operaciones, punto”, indicó.