Donald Trump prohíbe a los transexuales en el Ejército

WASHINGTON.- Para Donald Trump los transexuales son una carga, un coste y descentran de la victoria. En una declaración por Twitter que será recordada por su profundo talante discriminatorio, el presidente de Estados Unidos prohibió a los transgénero en el Ejército. La medida entierra la orden aprobada por su antecesor Barack Obama que abría las fuerzas armadas a la diversidad y que el Pentágono paralizó a principios de julio justo antes de que entrarse en vigor. También sitúa en la cuerda floja a los miles de transexuales que, según los estudios, ya están prestando servicio. La posibilidad de una expulsión masiva se cierne sobre el horizonte.

“Después de consultar con mis generales y expertos militares, el Gobierno de Estados Unidos no aceptará ni permitirá individuos transgénero en el Ejército. Nuestros militares deben estar centrados en la victoria y no pueden cargar con los tremendos costes médicos y la alteración que los transgéneros supondrán en el Ejército”, afirmó Trump.

La prohibición supone un mazazo a la política de integración impulsada por Obama. Antes de su presidencia, los transexuales eran clasificados como “desviados sexuales” y debían ser expulsados. Con las directrices aprobadas bajo su mandato, no sólo se les aceptó plenamente sino que se facilitaba su tratamiento completo. La medida era ambiciosa y rompía largos años de oscuridad y discriminación. Aunque las cifras siempre han sido objeto de discusión, un estudio de la Asociación de Médicos de Estados Unidos (JAMA, en sus siglas en inglés) ha establecido que cerca de 13 mil transexuales ya pertenecen al ejército (1%) y que los médicos militares no están preparados para atenderlos y mucho menos para asegurar su correcta transición.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

La orden de Obama implicaba, por tanto, ajustes en el sistema médico militar y nuevos costes de tratamiento. Unos fondos que, con el incremento presupuestario del que se va a beneficiar el Ejército con Trump (54.000 millones de dólares más), podía hacerse frente sin excesivo problema. Pero justo el día en que iba a entrar en vigor, el Pentágono anunció su paralización.

Bajo el argumento de que requería un estudio detallado, el secretario de Defensa, James Mattis, intentó justificarse: “Desde que estoy en el puesto he enfatizado que el Departamento de Defensa debe medir cada decisión política con un estándar crítico: ¿afectará a la disposición y letalidad de las fuerzas? Dicho de otro modo, ¿cómo influirá en la capacidad militar de defender la nación?”.

La respuesta llegó está mañana en tres tuits de su presidente. Su contenido no solo revela el sesgo conservador de Trump, sino su profundo y casi mimético alineamiento con los que él llama “mis generales”.Un sector de halcones que se ha asentado en la Casa Blanca y a los que Trump, fascinado por los entorchados, sigue a pies juntillas. Liderados por el teniente general Mattis, a este grupo se suman el consejero de Seguridad Nacional, Raymond H. McMaster, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. Todos ellos generales con experiencia de guerra, bien considerados en el Ejército, pero también conservadores y poco dado a medidas aperturistas como el ingreso de transgénero.

“La decisión de mantener la prohibición de reclutar personas transgénero tendrá el efecto de que mientan en su intento de ingresar en las fuerzas armadas. Lo mismo ocurría antes con los homosexuales y la política del ‘no preguntes, no cuentes’. Todo esto carece de sentido porque, como predijeron todos los estudios, los transexuales han demostrado con creces su capacidad de servicio”, afirmó a principios de mes en un comunicado el centro de estudios sexuales Palm Center, que colabora con el Pentágono.

Fuente: El País