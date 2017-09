Donald Trump llama “rocket man” a Kim Jong-un

EU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación con su homólogo de Corea del Sur sobre la tensión que se vive entre dicho país y Corea del Norte con el lanzamiento de misiles.

De acuerdo con Trump, mantuvo una conversación con Moon Jae-in el sábado por la noche, en la cual se refirió al líder norcoreano, Kim Jong-un como “rocket man” u hombre cohete.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2017