Donald Trump llama cobarde a James Comey

EU.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llamó “cobarde” al exdirector del FBI, James Comey, tras las filtraciones que hizo a la prensa de sus reuniones privadas.

Comey acusó al presidente de pedirle abandonar la investigación sobre la injerencia de Rusia en la campaña electoral de 2016.

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!'

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2017