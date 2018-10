Donald Trump ataca al New York Times sobre presunta evasión fiscal

NUEVA YORK.- Donald Trump reaccionó miércoles con indignación ante un reportaje del diario New York Times, según el cual el ahora presidente de Estados Unidos recibió 413 millones de dólares de su padre en un período de varias décadas, en buena medida mediante maniobras impositivas dudosas y posibles fraudes.

Trump acusó al diario de publicar “una pieza agresiva muy vieja, aburrida y repetida sobre mí”. Añadió en un tuit: “en suma, esto significa que el 97% de sus historias sobre mí son malas ¡Nunca se recuperaron de su error electoral!”.

The Failing New York Times did something I have never seen done before. They used the concept of “time value of money” in doing a very old, boring and often told hit piece on me. Added up, this means that 97% of their stories on me are bad. Never recovered from bad election call!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de octubre de 2018