Donald Trump anuncia reducción de ayuda a Centroamérica

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos empezará a “interrumpir, o reducir sustancialmente”, la ayuda a tres países centroamericanos debido a la caravana de migrantes que se dirige a la frontera méxico-estadounidense.

Trump tuiteó que “Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron capaces de impedir que la gente saliera de su país y viniera ilegalmente a Estados Unidos”.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018