Donald Trump amenaza a Irán; los pone ‘bajo aviso’ por prueba de misil balístico

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump continúo con su tono belicoso en redes sociales. Esta mañana, amenazó a la nación iraní desde su cuenta @realDonaldTrump, ante la noticia de la realización de una prueba de un misil balístico que habría violado una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Iran has been formally PUT ON NOTICE for firing a ballistic missile.Should have been thankful for the terrible deal the U.S. made with them!

Refiriéndose a los acuerdos negociados entre Irán y la comunidad internacional durante la administración de Barack Obama, Trump agregó:

Iran was on its last legs and ready to collapse until the U.S. came along and gave it a life-line in the form of the Iran Deal: $150 billion

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de febrero de 2017