Donald Trump advierte a Siria no continuar con ataques a Idlib

E.U.-A través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump advirtió a Siria no continuar con el ataque a la ciudad de Idlib, considerada el último bastión rebelde del país.

Trump aseguró que, en caso de que este ataque continúe se dispararía una tragedia humana.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de septiembre de 2018