Donald Trump a Brigitte Macron: “Estás en muy buena forma”

FRANCIA.- El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, arribó esta madrugada a la ciudad de París para presenciar los festejos del Día de la Bastilla, a los que el presidente Emmanuel Macron lo invitó para también conmemorar los 100 años de la entrada de EU en la Primera Guerra Mundial.

En conferencia de prensa conjunta, los mandatarios destacaron los históricos vínculos de amistad y solidaridad entre las naciones, que se remontan hasta la época de sus respectivas guerras de revolución. En ese sentido, el presidente Trump dijo que Francia es un aliado fundamental para su gobierno.

A pregunta de una periodista local sobre su decisión de salir del Acuerdo Climático de París, Trump dijo que eso podría cambiar en los próximos meses y afirmó que en su momento evaluará la postura vigente sobre el tema.

“Veremos qué pasa, pero ya hablaremos llegado el momento. Si pasa algo sería maravilloso, y si no pasa nada estará bien también”.

Por su parte, el presidente francés constató que hay que dejar a EU trabajar en su propia hoja de ruta, y transmitió que aunque no ha habido un cambio “repentino e inesperado”, cree que existe una voluntad compartida de seguir trabajando “para encontrar el mejor acuerdo posible”.

Previo al mensaje conjunto, el líder francés y su esposa, Brigitte Macron, recibieron a su homólogo y la Primera Dama estadounidense, Melania Trump, para una visita guiada por la tumba de Napoleón Bonaparte y la Catedral de Notre-Dame, donde el mandatario estadounidense tuvo comentarios imprudentes hacia Brigitte.

“Estás en muy buena forma. Qué hermosa”, se escucha diciendo al líder de la Casa Blanca en un video que circula entre usuarios de plataformas de interacción social.

