Doña Vicenta, sobrevive 69 años tejiendo

NUEVO LAREDO TAM.- Desde los 15 años en su natal Guanajuato Vicenta Cárdenas aprendió a tejer, luego de 69 años, hoy sigue siendo su medio de subsistencia, ya que elabora sus carpetas, gorros, tortilleros, bufandas entre otros artículos que ofrece en el Centro Comunitario de Cáritas, lugar en el que encontró apoyo y recibe ayuda para poder comercializar sus artículos.

Ella, junto con otras abuelitas que en sus ratos de esparcimiento al acudir al Centro Comunitario San Judas Tadeo elaboran manualidades, tuvieron la oportunidad de exponer sus trabajos y a la vez vender algunas piezas, lo cual, contribuyó a su economía.

“A mí desde los quince años me gustó ésto del estambre y los ganchos y me ha ayudado mucho, ahora tengo 84 años, vivo con mi hijo, pero yo hago mis cosas para vender para mis gastos y gustos, entiendo que ya mis hijos están casados y tiene sus gastos, además a mí me gusta lo que hago”, mencionó.