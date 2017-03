Doña Chayito tuvo 10 hijos y sola los hizo buenas personas

Manifestó que ser papá y mamá no es nada fácil, pero fue muy bonito, pues siempre lo hizo con responsabilidad y amor

NUEVO LAREDO, TAM.- A sus 80 años de edad, con 10 hijos, nietos y bisnietos, María del Rosario Villegas, mejor conocida como “Chayito”, es una de tantas madres ejemplares que han luchado para sacar adelante a su familia.

Chayito es considerada por sus hijos cómo una mujer alegre y divertida y gracias a su autoridad que prevaleció sobre ellos, es un símbolo de respeto y admiración “por todos sus sacrificios”.

Doña Chayito relató que a los 19 años de edad se casó con el padre de sus hijos, sin embargo, al paso de algunos años su matrimonio fue decayendo hasta que se separaron.

“Para sacar adelante a mis hijos trabajé limpiando casas, me tocaron muy buenas personas que me apoyaron, agradezco a Dios porque me dio la fuerza y las ganas para trabajar y sacar adelante a mis 10 hijos, fue muy difícil, pero muy bonito”, aseguró la mujer que desde entonces se dedicó a trabajar para sacarlos adelante.

“Afortunadamente mis hijos me salieron buenos, aunque trabajé, siempre estuve pendiente de ellos, porque así como tuve muchos hijos, ellos eran mi responsabilidad, me saque la lotería con ellos, después de que crecieron ya no tuve la necesidad de trabajar, gracias a dios nos fue bien y yo sola con mis hijos salí adelante”, recordó.

Debido a que todo el mes de marzo está dedicado a la mujer, doña Rosario dijo que ser mujer es lo más bonito, pues la mujer siempre es un pilar fundamental en el hogar.

“Ya tengo cerca de 13 años que vengo a la Casa del Adulto Mayor porque ya no tengo ninguna responsabilidad, nada más vengo para pasar el rato, es muy importante que uno de mujer se cuide su persona, es muy bonito llegar a esta edad sabiéndote cuidar, aquí te motivan a seguir adelante, el ambiente es agradable y de convivencia, además es una distracción para nosotros los adultos mayores”, añadió.

“Chayito” da gracias a Dios por “los hijos maravillosos” que tiene y dice que su mayor anhelo es que estén “todos unidos por siempre”.