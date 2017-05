Dólar llega a los $18 a la venta

La situación económica en la ciudad no es la mejor, hay muy poco circulante. [Feliciano Diéguez/Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Finalmente después de varias semanas de acercarse a los 18.00 pesos, el dólar estadounidense se cotizó así a la venta, en la mayoría de centros cambiarios de la ciudad.

Aunque en algunos centros cambiarios el precio de un dólar a la venta alcanzaba los 18.10, la mayoría decidieron cotizarlo en 18.00 pesos, alcanzando así esta barrera.

“Ya se tenían varias semanas en que el dólar parecía alcanzaría los 18.00 pesos, pero por alguna u otra razón o se quedaba muy cerca o mostraba signos de recuperación, pero hoy es generalizada la cotización a la venta en ese precio, mientras que a la compra se mantiene entre los 17.20 a 17.30 pesos”, comentó Arturo Gama, responsable de un centro cambiario.

A pesar de la decisión de la mayoría de los centros cambiarios de establecer la cotización a la venta en los 18.00 pesos, tampoco resultó muy atrayente para quienes buscan comprar o vender dólares.

A ello el responsable del centro cambiario, dijo que la situación económica en la ciudad no es muy buena, no existe mucho circulante, de ahí que no se genere mucho movimiento en los centros cambiarios.

“Todos consideramos que en el caso de que se mantenga a la baja el dólar, el movimiento de las casas de cambio tendrá que mejorar, porque entonces si habrá personas interesados en adquirirlos a mejor precio”, concluyó.