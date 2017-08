Dólar llega a los $17 a la venta

NUEVO LAREDO, TAM.- Finalmente la moneda estadounidense alcanzó los 17.00 pesos en su cotización a la venta, mientras que a la compra se ubicó en 16.55 pesos.

De acuerdo a los comentarios de un propietario de un centro cambiario en la ciudad, esta baja continua del dólar se debe más que nada, a la falta de actividad que se registra en la ciudad en relación a la adquisición o venta de dólares.

“En la ciudad hay un crecimiento increíble de centros cambiarios, pero ahora la dificultad está en que no hay movimiento, quienes quieren dólares no tienen circulante, y quienes tiene en su poder dólares no desean venderlos por el tipo de cambio que ha alcanzado en su cotización a la venta”, afirmó Leopoldo Castañeda García, propietario de un centro cambio en el centro de la ciudad.