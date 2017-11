Dodgers vencen a Astros y se van al séptimo juego de la Serie Mundial

LOS ÁNGELES.– Los Dodgers no se dan por vencidos y tras vencer 3 carreras por 1 a los Astros de Houston dejaron empatada la Serie Mundial a tres juegos por bando.

Esto significa que el campeón se definirá este miércoles 1 de noviembre en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

Los angelinos tuvieron que esperar hasta la parte baja de la sexta entrada para despertar los bates, cuando Chris Taylor conectó un doblete que le permitió anotar e impulsar a Austin Barnes para empatar e irse arriba del juego 2-1.

Luego, en la séptima entrada, vino Joc Pederson, con un batazo de cuadrangular, para aumentar el marcador 3-1.

Como ha sido una constante en esta serie, uno y otro equipo han dado vuelta al resultado cuando menos se espera. Y la noche de este martes no fue la excepción. Después de 6 innings completos, Justin Verlander, quien había ponchado a 9 corredpres, permitió 3 hits y 2 carreras.

Joe Musgrove relevó a Verlander y Pederson lo recibe con un jonrón.

YUNG JOC GOES POP AGAIN! @Dodgers take the 3-1 lead in the 7th. #WorldSeries https://t.co/xrtSt8KN6x

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 1 de noviembre de 2017