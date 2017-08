Documental “Diana: In her own words”, el estreno en TV más exitoso de 2017 en EU

“Diana: In her own words” está basado en grabaciones en video entre la princesa y su “voice coach”, Peter Settelen. [Agencias]

LOS ÁNGELES.- El documental “Diana: In her own words”, basado en algunas grabaciones en video entre la fallecida princesa y su “coach voice”, Peter Settelen, se convirtió en el estreno en televisión más exitoso de Estados Unidos.

Dicha producción se emitió por Channel 4 este domingo, convirtiéndose en el mejor “show” de 2017 y con el de mayor “rating” de la emisora estadunidense desde 2014, cuando estrenó “Benefits street”.

De acuerdo con el portal Variety, “Diana: In her own words” está basado en grabaciones en video entre la princesa y su “voice coach”, Peter Settelen, quien la preparaba para contarle al mundo la versión de su historia.

Otra versión de una hora titulada “Diana-His story”, saldrá por PBS en Estados Unidos el 22 de agosto. Y un programa separado llamado “Diana: In her own words”, de 1895 Films, se estrenará en National Geographic en Estados Unidos y de manera internacional.

En medio de la controversia, Channel 4 y los productores de “Diana: In her own words”, de Kaboom Film & TV, lo habían defendido.

Charles Furneaux, de Kaboom, aseguró las cintas en las que se basó el programa y dijo recientemente a Variety: “No es diferente a cualquier película histórica. Debes obtener el mejor material posible de todas las fuentes. A menudo se ve el uso de video que no estaba destinado para uso público”, refirió.