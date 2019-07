Djokovic gana en sets seguidos y avanza en Wimbledon

WIMBLEDON.- Novak Djokovic puede hacer parecer que el tenis es fácil, incluso puede hacer que sus adversarios se vean mal.

El campeón defensor hizo un poco de ambas en la Cancha Central de Wimbledon el miércoles, superando al estadounidense Denis Kudla por parciales de 6-3, 6-2, 6-2 en la segunda ronda.

Pese a ganar en sets seguidos, a Djokovic le hizo falta un poco de perfección en su búsqueda por un quinto título en el All England Club. Le rompieron el saque en dos ocasiones, una vez en cada uno de los dos primeros sets.

“Hubieron algunos momentos en el partido en el que quizás pude haberlo hecho mejor”, comentó el serbio, quien es favorito a ganar el torneo sobre césped. “Perdí mi servicio un par de veces”.

Sin embargo, los deslices en su servicio no importaron. Djokovic se recuperó rompiendo el de Kudla varias veces en cada set, con siete en total.

El serbio se medirá ante Hubert Hurkacz el viernes, y si gana podría enfrentar al canadiense de 18 años Felix Auger-Aliassime el lunes en la cuarta ronda. Auger-Aliassime, que el lunes se convirtió en el primer tenista varonil que nació en el nuevo milenio en ganar un partido de Grand Slam, venció a Corentin Moutet de Francia 6-3, 4-6, 6-4, 6-2.

En tanto, Reilly Opelka estuvo a cargo de dar otra sorpresa en Wimbledon luego de derrotar al tres veces campeón de Grand Slam, Stan Wawrinka por parciales de 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6 en la cancha número dos.

“Al principio tuve mucho éxito con el saque y la volea, así que me mantuve con eso”, comentó Opelka. “Y luego cuando él (Wawrinka) se dio cuenta de lo que estaba haciendo y comenzó a leer mi servicio un poco, fue más difícil para mí ganar puntos en la red. Así que hoy tuve que jugar mucho tenis en la línea de fondo”.

El estadounidense de 2,11 metros (6,11 pies) de altura está debutando en Wimbledon, en su cuarta participación en un torneo de Grand Slam. No había avanzado a la tercera ronda de ningún torneo del máximo circuito. Wawrinka, que ha ganado cada uno de los otros títulos de Grand Slam pero no ha logrado pasar de los cuartos de final en el All England Club, también perdió en la segunda ronda de Wimbledon el año pasado.

El lunes, tanto el sexto preclasificado Alexander Zverev como el séptimo Stefanos Tsitsipas fueron eliminados del torneo sobre césped. El quinto cabeza de serie, Dominic Thiem, quien alcanzó la final del Abierto de Francia los últimos dos años, también quedó fuera el martes.

Opelka, de 21 años y que no está en la preclasificación, utilizó su saque para logar imponerse ante Wawrinka. Terminó con 23 ases, con varios saques que alcanzaron las 140 millas por hora. Uno de ellos, que llegó a 142 mph, igualó la marca de Zverev como el más rápido en lo que va del torneo.

“Tuve algo de oportunidad”, dijo Wawrinka. “Empecé un poco lento. Fui un poco vacilante, realmente no me moví lo suficientemente bien… Al final él jugó con todo. Fue mejor que yo y se merecía ganar”.

Opelka enfrentará el viernes en la tercera ronda al finalista de Wimbledon en 2016, Milos Raonic. El canadiense, y 15to preclasificado, venció a Robin Haase 7-6 (1), 7-5, 7-6 (4).

La dos veces campeona en el máximo circuito, Victoria Azarenka, la tercera cabeza de serie, Karolina Pliskova, y la octava preclasificada Elina Svitolina avanzaron en la rama femenil, pero únicamente dos de ellas tuvieron un camino sencillo para llegar a la tercera ronda.

Azarenka, que ganó el título del Abierto de Australia en 2012 y 2013, superó a Ajla Tomljanovic 6-2, 6-0, mientras que Pliskova derrotó a la medallista olímpica puertorriqueña Mónica Puig 6-0, 6-4.

Svitolina, en tanto, estuvo a dos puntos de perder contra Margarita Gasparián en el segundo set, pero eventualmente ganó cuando su adversaria se vio obligada a retirarse por una lesión con parciales de 5-7, 6-5.

La ex número uno del mundo, Simona Halep, también avanzó, superando a Mihaela Buzarnescu 6-3, 4-6, 6-2.

Más tarde, la adolescente estadounidense, Coco Gauff, tratará de volver a sorprender luego de haber vencido a Venus Williams con otra victoria en la segunda ronda.

Gauff, de 15 años, se medirá ante Magdalena Rybarikova en la cancha número dos del All England Club.

La estadounidense podría ubicarse entre las 200 mejores tenistas del ranking de la WTA con una victoria, tras convertirse en la jugadora más joven en ganar un partido de Wimbledon desde 1991.