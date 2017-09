Distraída por falla de su vehículo termina impactándose contra camioneta

Al llegar al cruce con la calle Bravo, Kasandra no respeto la señal de alto y chocó contra una camioneta Ford Explorer modelo 2014, conducido por el laredense Juan Jose Molano, de 70 años.

NUEVO LAREDO, TAM.-Preocupada porque su vehículo se estaba “calentando”, una mujer se pasó el alto en transitado crucero, provocando un accidente.

Kasandra Abigail Santos, de 24 años, residente en la colonia Victoria, ahora deberá pagar los daños, además de la multa que le fue impuesta por agentes viales.

La mujer conducía un automóvil Ford Five Hundred modelo 2005, placas del estado de Texas, circulando de sur a norte por la avenida Santos Degollado.

Don Juan circulaba de poniente a oriente por la Bravo y tenía vía de preferencia, de acuerdo al reporte oficial de las autoridades de Transito.

“Venia por la Degollado y el carro se me venía calentando y me distraje, me pase el alto y le pegue a la camioneta”, fue lo declarado por Kasandra a elementos de Tránsito y Vialidad Municipal.