Disparate de Trump, finalizar TLCAN: Rosario Marín

CIUDAD DE MÉXICO.- La extesorera de Estados Unidos, Rosario Marín, de raíces mexicanas y militante republicana en el país vecino, consideró un disparate del presidente Donald Trump decir que abandonará el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, pues la decisión ni siquiera está en sus manos exclusivamente. “Aunque él pueda dar aviso con seis meses de anticipación que nos vamos a salir, el Congreso y el Senado de Estados Unidos es el que tiene la obligación de efectuar eso, y lo tiene que hacer a través de una ley. Pienso que el presidente no lo sabía, y que pensó que nada más porque ‘mis chicharrones truenan’ puede decir eso”, aseguró la exfuncionaria del gobierno de George W. Bush en entrevista exclusiva con El Heraldo de Chihuahua.

Marín, señaló que hay dos puntos relevantes en la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: la legislación que tendría que hacer el Congreso y el Senado norteamericanos para aplicarlo, -como lo hizo para entrar-; y la aplicación del Tratado de Comercio Mundial, que impondría un cobro por aranceles a Estados Unidos del 7%, mientras que para México, sería del 3%.

Además, explicó que el presidente Trump se queja que hay un déficit entre México y Estados Unidos pero en realidad su preocupación tendría que ser China, porque el déficit entre China y Estados Unidos es seis veces más grande que lo que hay entre México y Estados Unidos

“El Congreso no se ha puesto de acuerdo en muchísimas cosas, mucho menos en esto, cuando hay congresistas, gobernadores, senadores, alcaldes, que van a ser impactados, que sus ciudades, estados van a ser impactados si se llegan a salir”, dijo.

Empleos

“Hay de cinco a seis millones de empleos directamente relacionados con NAFTA, en Estados Unidos; indirectamente se estima que hasta 20 millones de empleos están indirectamente relacionados con el Tratado, ¿Qué va a pasar con toda esta gente? Por agarrar unos cuantos miles de empleos de manufactura para que no se vayan a México, se está poniendo en riesgo a millones de familias. No es tan fácil”, afirmó Rosario Marín, ExTesorera de Estados Unidos, quien señaló la falta de viabilidad para que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como lo ha anunciado el presidente Donald Trump. Marín, explicó que hay varias razones por las que no es muy factible que Estados Unidos se salga del NAFTA, y que sus declaraciones sobre la salida, las usa para meter miedo, para amenazar, para desestabilizar, porque él se auto denominado como ‘el rey del caos’.