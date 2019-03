Disney reinstala a James Gunn como director de ‘Guardianes de la Galaxia’

E.U.-Contra todo pronóstico, Disney ha dado marcha atrás al despido de James Gunn como director de Guardianes de la Galaxia 3 y lo ha reinstalado en sus funciones, informa la revista The Hollywood Reporter.

Gunn fue despedido en julio de 2018, luego de la polémica que se generó en redes sociales debido a unos mensajes que publicó en Twitter en 2008 y con los que supuestamente bromeaba con temas como la pedofilia y la violación.

Tras ser despedido, Gunn emitió una declaración en la que se disculpaba por sus tuits.

“Mis palabras de hace casi una década fueron, en ese momento, totalmente fallidas, un esfuerzo desafortunado por ser provocador”, decía su declaración de julio de 2018. “Los he lamentado durante muchos años desde entonces, no sólo porque eran estúpidos, nada graciosos, extremadamente insensibles y ciertamente no tan provocativos como esperaba, sino también porque no reflejan a la persona que soy hoy o he sido”.

El despido de Gunn no fue sólo criticado por fans de Guardianes de la Galaxia, sino también por el reparto. Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper y Dave Bautista firmaron incluso una carta abierta solicitando que el cineasta fuera recontratado.

Tras la polémica, Gunn fue contratado por Warner Bros. y DC para escribir y dirigir The Suicide Squad, que tiene a Idris Elba como protagonista y una fecha de estreno prevista para el 6 de agosto de 2021. Según The Hollywood Reporter, el director planea hacer ahora ambas películas.