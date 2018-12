Disminuyen las ventas en las ‘pulgas’

Antes no se podía ni caminar en los accesos, comenta un comerciante

NUEVO LAREDO, TAM.- Comerciantes que se dedican a instalarse en las diversas “pulgas” de la ciudad, se quejan de que las ventas no son las esperadas.

Así lo expresó, Manuel González Reyes, quien se dedica a la venta de todo tipo de accesorios para celular, nuevos y usados.

“Este día en la “pulga” que se instala en la Solidaridad, hubo menos clientela que nunca, al menos yo no había estado un día instalado en este lugar y no vender nada como este día, pero no solamente en este sitio, sino en general ha disminuido la gente que acudía anteriormente a comprar”, afirmó González Reyes.

Desde la semana anterior se ha notado la disminución en las personas que acuden a comprar, hay que imaginarse como estará esto en el mes de enero, señaló.

En realidad si era notoria la poca asistencia de clientes a la pulga de la “soli”, no se podía siquiera caminar, comentó ahora los clientes se contaban con los dedos de la mano, añadió.

“Regularmente en estas fechas, es cuando más clientes tenemos, pero ahora todo se ha revertido, porque es difícil imaginar que la semana entrante, cuando ya está muy cerca la nochebuena, las ventas mejore”, concluyó.