Disminuyen embarazos en alumnas de CONALEP

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Luego de señalar que personal académico del CONALEP serán apoyados para mejorar su capacidad e impactar con ello en un mejor nivel de educación, Agustín de la Huerta Mejía destacó que esta institución ha mejorado sus niveles de seguridad al interior y exterior de estos planteles.

“En cuestión de Seguridad, no hemos tenido ningún problema, no hay vinculación de algunos hechos de violencia con nuestros alumnos y no se han dado hechos trágicos que os afecten”, dijo el Director General de este Colegio en Tamaulipas.

Además de ello, también se ha trabajado con las alumnas a quienes de manera insistente se les han dado pláticas de valores y conciencia, y ello ha dado resultados en lo que se refiere a la reducción de casos de embarazo, señaló.

Todo el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho en los renglones de seguridad y de las situaciones de embarazo han dado buenos resultados y se continuará trabajando en ese sentido para asegurar a los alumnos una mejor expectativa para el desarrollo de sus estudios, señaló.

Señaló finalmente que en el CONALEP Tamaulipas se sigue trabajando en la preparación de los docentes y que esta institución es reconocido por ello como un Colegio de nivel dos.

“Para tener una mejor educación es necesario que se fuente con mejor personal y por ello, se ha hecho una invitación a cincuenta maestros, a quienes se apoyará con el respaldo de la Universidad Politécnica en cursos de preparación.

Habrá un descuento de un cincuenta por ciento del costo del curso, un 24 por ciento más aportado con capital de CONALEP y el restante 25 por ciento, el Colegio financiará a los interesados quienes además tendrán la facilidad de ir pagando poco a poco, señaló.

Dijo que los temas de capacitación abarcan desde procesos industriales, de seguridad y hasta las nuevas exigencias tecnológicas para el aprovechamiento de energías renovables.