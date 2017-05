Disgusta a Olga Breeskin pleito entre los hijos de Juan Gabriel por la herencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La violinista Olga Breeskin, quien fuera amiga de Juan Gabriel, se muestra sorprendida y a la vez disgustada por el pleito legal que han comenzado los hijos del cantautor por la herencia.

La vedette expresó que ha estado en contacto con Joao, uno de los hijos legítimos del “Divo de Juárez”, quien junto a su hermano Luis Alberto han presentado una demanda en la corte de Miami impugnando el testamento del “Divo de Juárez”, quien falleció en agosto pasado.

“Joao sabe que puede contar conmigo como testigo primordial de todo lo que quiera, porque conozco la historia desde antes de que naciera, entonces estoy dispuesta a declarar si se me requiere”, dijo.

Destacó que no puede hablar de cuestiones legales pues no sabe mucho; sin embargo, dijo que conoció a Juan Gabriel muy bien desde hace 40 años, y sabe que nunca dejaría desprotegidos a sus hijos, “él jamás habría deseado todo este circo y mucho menos las peleas entre sus hijos, yo creo que le ganó la muerte.

Referente a Gabriela, quien se ha mantenido al margen de la pelea por la herencia, comentó que tenía entendido que la joven de 30 años de edad no era hija del “Divo de Juárez”.

“Pregunten en la corte de Ciudad Juárez, donde ese caso se cerró desde los años 90, ella no tiene nada que ver con Juan Gabriel”, explicó la violinista, quien se presentará este fin de semana en Tulancingo.

“Yo no sé de los análisis, yo sólo comento lo que en su momento me dijo el propio Juan Gabriel y nunca me habló de una Gabriela”.