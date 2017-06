Disfruto viendo a Messi: Cristiano Ronaldo

CIUDAD DE MÉXICO.- El astro portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, habló en exclusiva con Martín Liberman, periodista argentino de Fox Sports a quien le confesó que “disfruta viendo jugar a Messi”.

Y es que CR7 sólo tuvo buenas palabras para el astro argentino del Barcelona a quien se refirió como un auténtico ‘Crack’: “Me gusta ver a todos los buenos jugadores y Messi es un crack, es uno de ellos. Disfruto mucho de ver a Messi y a grandes jugadores. Cuando a él le preguntan de Cristiano, habla bien también. Mi relación es cordial y nos respetamos mutuamente”.

Si bien Cristiano aseguró que no hay una amistad con Lionel Messi, sí aseguró que existe una relación cordial: “Siempre que estoy con él, tengo una relación muy buena con Messi. No es que voy a la casa y comemos juntos. No es amigo, pero lo considero compañero de profesión y no rival porque no me gusta, como las comparaciones. Aunque es parte del trabajo y del mundo del fútbol”.

Por último, la estrella del Real Madrid aseguró que la famosa rivalidad que ha creado con el futbolista del Barça ha sido generada por la prensa: “No tengo dudas. La empresa quiere vender y hacer su negocio, se ve en tenis, fútbol, cualquier deporte. Siempre, como en F1, para la prensa es bueno. Tengo una gran relación de compañeros, compartimos tantos momentos como los premios en FIFA, estuvimos siempre en los últimos diez años, salvo la última vez que no fueron los jugadores del Barcelona”.

Cristiano y el Real Madrid enfrentarán el próximo sábado en Cardiff a la Juventus en la gran Final de la Champions League, en donde el club merengue buscará conseguir su doceava Copa de Europa.

Fuente: SDP