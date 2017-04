Disfrutan juego Barcelona vs Juventus en El Palco Bar & Grill

NUEVO LAREDO, TAM.- En un esfuerzo por pomover el comercio local y la convivencia en familia, El Palco Bar & Grill quiso complacer a sus clientes pagando la cuenta de cada uno si es que el equipo futbol Club Barcelona pasaba a las semifinales de la Champions League.

Este miércoles los azulgranas se enfrentaron en el segundo partido de eliminatoria contra la Juventus de la liga italiana, quien entró a la cancha con ventaja de 3-0 sobre los españoles de quienes se esperaba la remontada.

Luego de 90 minutos de juego el marcador quedo igualado a cero goles, pasando “La Juve” a la etapa de semifinales. Es decir, los clientes que esperaban su consumo total les resultara gratis, fue todo lo contrario.

No obstante para premiar su preferencia, El Palco obsequió al final del encuentro una bebida a cada uno de los presentes.

César Osorio, gerente del local, refirió la promoción de pagar el consumo total de sus clientes si ganaba “el Barza” fue lanzada el jueves pasado por la noche.

“Para el viernes ya estaba. El sábado tenía el 80 por ciento de las reservaciones y para el domingo se cerraron. Todavía hasta ayer (martes) me llamaban para preguntarme pero ya se habían agotado”, dijo.

En total fueron 15 reservaciones las que se hicieron en El Palco, un aproximado de 90 personas que pudieron llevarse su cuenta gratis pero la suerte no les sonrió.

