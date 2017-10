Disfrazan a niña de “Frida Sofía” y genera reacciones encontradas

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales circula la fotografía de una niña con disfraz de “Frida Sofía”, la supuesta menor atrapada bajo los escombros del Colegio Rébsamen, tras el sismo de 7.1 grados que la tarde del 19 de septiembre sacudió a México.

La pequeña nunca existió, según reportes de la Marina Nacional, pero el caso se viralizó de tal manera que todo el país se enteró de la falsa historia, pero no de quién la generó.

Como sea, el reciente disfraz desató un intenso debate entre usuarios de redes sociales, debido a que para muchos es el mejor del año y, para otros, se trata de una falta de empatía hacia las víctimas del desastre y el luto de los padres que perdieron a sus hijos en ese colegio.

‘Wowowowow un momento eso no está bien’.

No sé cómo reaccionar al disfraz de “Frida Sofía”…

Me Enojo, me Río, esto es muy confuso 😤😂 pic.twitter.com/Z4jTsxzfzm

— La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) October 31, 2017