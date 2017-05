Discurso feminista de Helen Mirren se vuelve viral

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz británica Helen Mirren, ganadora de un oscar en 2006 por su película «La Reina», ofreció el pasado día 20 de mayo una conferencia en la Universidad de Tulane, EE.UU., el cual se ha convertido en un fenómeno viral por la manera en la que ella misma planteó el tema.

En un primer lugar explicó que el feminismo es una necesidad y «no una idea abstracta». Además añadió su propia visión sobre el feminismo diciendo que «no importa cuál sea tu sexo o raza. Lo importante es ser feminista».

Además, dentro del discurso la propia actriz reconoció que hasta la fecha no había entendido cuál era el concepto de feminismo, identificándolo con un «movimiento demasiado didáctico». «Ahora me declaro feminista y os animo a que hagáis lo mismo», añadió Mirren.

«En todos los países que he visitado, desde Suecia hasta Uganda, de Singapur a Malí, me he dado cuenta de que cuando se respeta a las mujeres y se les da la libertad de cumplir sus sueños y ambiciones, la vida mejora para todo el mundo. No me definía como feminista hasta hace poco pero siempre había vivido como tal», puntualizó la actriz durante su ponencia.

Durante el discurso, también estuvo presente el presidente de los EE.UU. Donald Trump y las políticas que el magnate ha llevado a cabo desde que está al frene de la nación, las cuales fueron criticadas por la propia Mirren.

«Nunca jamás volváis a permitir que un grupo de viejos, ricos y gruñones blancos definan la sanidad de un país que está compuesto por un 50,8% de mujeres y un 37% de otras razas »