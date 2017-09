Diputados del PAN protestan con #NoFiscalCarnal

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre gritos de “¡Cordero!… ¡Cordero!.. ¡Cordero!”, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés advirtió que su grupo parlamentario no permitirá la instalación de la Mesa Directiva hasta que no se modifique un artículo transitorio que permite un “fiscal carnal”.

“Ustedes modifiquen el transitorio y nosotros instalamos la mesa”, subrayó en tribuna.

Rodeado por senadores que portaban letreros y mantas donde se podía leer: “#NoFiscalCarnal”, el diputado fijó la posición del PAN en el marco del VI Informe de Gobierno, y en su intervención comparó la designación de la presidencia del senador panista Ernesto Cordero con un “socavón”.

“El día de ayer (jueves) quedó demostrado que hay gente que tiene valor y otros que tienen precio. A los primeros, nuestro total reconocimiento, a los segundos, nuestro total desprecio. En el socavón del Senado el PRI-Gobierno quiere enterrar la naciente sistema anticorrupción”, expresó.

Por ello, señaló que “no vamos a permitir que con una mayoría simple pongan un fiscal general un fiscal anticorrupción por nueve años. Con sus acciones, el PRI-Gobierno, ha provocado que 200 organizaciones de la sociedad salgan a exigir un fiscal autónomo, independiente. No a un fiscal carnal”.

El legislador, quien fue interrumpido en varias ocasiones, advirtió: “la verdadera oposición del país no permitirá que el PRI-Gobierno le dé atole con el dedo a los mexicanos del combate a la corrupción. No vamos a aceptar poner buenas leyes de un sistema nacional anticorrupción en manos encubridoras, en manos inadecuadas, por eso no queremos que se instale la Mesa Directiva hasta que no se corrija el transitorio envenenado que quiere poner un fiscal a modo”.

También pidió que se dejen de utilizar los aparatos de inteligencia del gobierno para “perseguir a los opositores”.

“Nos declaramos listos para renovar esta mesa directiva, sáquen de la congeladora priista el transitorio envenenado y aprueben la iniciativa que hace más de un año mandó el presidente y tienen ahí guardada”.