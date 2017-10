Dinero de programas sociales no deben mal utilizarse: Cabeza

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En la lucha por disminuir los índices de pobreza y marginación todos los secretarios de la Administración Estatal no deben dejar solo al titular SEBISOL Gerardo Peña Flores, advirtió Francisco García Cabeza de Vaca al advertir también que en ello, debe evitarse el antojo de utilizar los recursos de programas sociales en cuestiones de carácter electoral.

“Algo que he pedido que se elimine y en eso he exhortado a los tres ordenes de gobierno, es que no se les vaya antojar el utilizar los programas sociales con fines político- electorales, que desafortunadamente es una práctica recurrente en muchas partes del país y donde Tamaulipas no ha sido la excepción”, remarcó.

El Gobernador de Tamaulipas agregó que ello, es un problema difícil de controlar y admitió que ante ello, la Administración estatal que él encabeza estará vigilando muy de cerca.

“Le estaríamos haciendo un daño a la gente que menos tiene, porque poco el recurso y estar siendo mal utilizado es inaceptable, es ahí en donde estoy convencido que habrá toda la disposición de los funcionarios de los tres ordenes de gobierno para no caer en esa tentaciones y así poder abatir el problema de la pobreza”, precisó.

Luego de haber instalado en Tamaulipas la Comisión Estatal de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Cabeza de Vaca destacó que la única manera de reducir los índices de pobreza y generar las oportunidades es trabajado en coordinación los tres ordenes de gobierno.

Las personas más vulnerables son aquellas que no están en condiciones mínimas de una buena alimentación, una buena educación ni tienen servicios de salud, es ahí donde se tiene que ser congruentes de las acciones y en el Plan Estatal de Desarrollo a todas y cada una de las secretarías involucrarse, demandó.

“De nada servirían estás acciones si no nos evaluamos y no sabemos qué tanto estamos avanzando, que tenemos que corregir o modificar y a la vez que tenemos que eliminar porque no está funcionando”, precisó.

Señaló que luego de la firma de un convenio con el CONEVAL, que ello servirá para saber dónde está Tamaulipas y hacia dónde va en esta materia.

“Pero sobre todo saber que las acciones que está llevando a cabo el Gobierno del Estado van encaminadas a reducir los índices de pobreza”, concluyó.