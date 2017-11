Difícil misión para Los Toros

NUEVO LAREDO, TAM.-Los Toros de Nuevo Laredo han tenido hasta el momento un comienzo bastante complicado en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), en donde este domingo 5 de noviembre arrancarán serie ante Mineros de Zacatecas.

Con 2 victorias y 4 derrotas, los comandados por el puertorriqueño José “Pepo” Martínez se ubican en la séptima posición de la tabla general, mientras que sus rivales de este fin de semana son quintos con 3 triunfos y 3 descalabros.

El duelo uno de la serie se efectuará desde el Gimnasio Marcelino González a las 6 de la tarde, en donde al instante Zacatecas ha obtenido en su casa dos victorias, mientras que Toros cayo en sus dos enfrentamientos de visita ante Capitanes de la Ciudad de México.

WILLIAM OROZCO NUEVO REFUERZO DE TOROS

Por otro lado y durante la serie que sostuvieron como locales en días pasados ante Soles de Mexicali, se dio la presentación oficial del alero puertorriqueño William Orozco como su nuevo refuerzo, en donde por cierto inicio con el pie derecho al convertirse en el máximo anotador de los Toros con 23 unidades.

Desgraciadamente el elemento de 32 años de edad sufrió una dura lesión en su tobillo dentro del último periodo de dicho partido, el cual lo margino a jugar el segundo de la serie, por lo que todavía no se sabe si estará ante Mineros.

“Honestamente estamos del día a día, cada día voy mejorando y por consiguiente me voy siento mucho mejor, y bueno no me resta más que seguir con los tratamientos que ha indicado el cuerpo médico”, expresó, Orozco.