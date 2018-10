Diferimos campaña para no confrontar.- SCT

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que él decidió bajar la campaña a favor del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) para no confrontarse con el Gobierno entrante.

CIUDAD DE MÉXICO.-El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que él decidió bajar la campaña a favor del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) para no confrontarse con el Gobierno entrante.

Entrevistado luego de participar en un foro sobre competencia económica, el funcionario federal aseguró que los promocionales se lanzarán próximamente, pero no han definido si será después de la consulta que lanzará el equipo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el NAIM, a finales de octubre.

“Diferimos la campaña, no es que se haya cancelado, porque no es un momento propicio para entrar a una confrontación de sí o no, entonces, más que bajarla la diferimos, y va a venir después. Veremos qué pasa.

“Fue por decisión del Secretario de Comunicaciones y Transportes”, argumentó.

Al cuestionarle si el Gobierno entrante interfiere en las decisiones del actual, insistió en que el Presidente Enrique Peña Nieto quiere hacer “las cosas civilizadamente y con tranquilidad”.

“No están (el próximo Gobierno) obstaculizando nada ni estamos dejando que obstaculicen nada, y estamos trabajando en todo”, dijo.

A Ruiz Esparza también se le preguntó si López Obrador no está siendo parcial o influye en los ciudadanos al insistir en que Santa Lucía es una opción.

“Él dice que va a ser imparcial. No pediría nada (a AMLO), cada quien su voluntad, cada quien su decisión”, comentó.

Sin embargo, dijo, los estudios de factibilidad para saber dónde se ubicaría el nuevo aeropuerto se dieron durante cuatro años, y éstos determinaron que fuera Texcoco la sede.

“Todos los estudios autorizados durante cuatro años están dados. Son los mejores especialistas del mundo, esa es la opinión, creo yo, a mi modo de ver”, afirmó.