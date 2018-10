Diego Maradona necesitaría ser operado de emergencia

Si no se atiende podría agravarse el problema del 'pelusa' . [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.-El técnico de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, necesita una operación, reveló el Doctor German Ochoa, quien es el médico de cabecera del argentino, además especificó que los problemas para caminar del ‘pelusa’ se han agudizado debido a que sufre de una severa artrosis en ambas rodillas.

“Maradona tiene una severa artrosis en sus dos rodillas y ya no tiene cartílagos. Los huesos tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque provoca mucho dolor, inflamación y dificultar para desplazarse. Sabe que la solución es operarlo y ponerle prótesis en las dos rodillas. A corto o mediano Plazo hay que tomar la decisión del reemplazo articular, pero el problema es que Diego es un paciente joven. Pero sus rodillas no tienen otra solución” expresó el médico Ochoa durante una entrevista para el portal Total Pasión.

El médico de Diego Maradona también dijo que de no atender inmediatamente sus rodillas, el problema podría agravarse.

“La artrosis no tiene solución, hay una destrucción progresiva y total de los cartílagos, y por el contrario, si no se soluciona, se agrava porque avanza. No se detiene. Por eso hay que recurrir a la prótesis”, concluyó.