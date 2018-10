Diego Luna manda mensaje a Enrique Peña Nieto sobre Caravana Migrante

"Su gobierno no me representa sr @EPN", escribió Luna en Twitter. [Agencias]

"Su gobierno no me representa sr @EPN", escribió Luna en Twitter. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Diego Luna compartió un mensaje en Twitter en el que expresó su sentir sobre lo ocurrido con la Caravana Migrante, y dirigió unas palabras al presidente Enrique Peña Nieto.

“Su gobierno no me representa sr @EPN . Un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia. ¡Que vergüenza! #CaravanaMigrante”, se lee en el tuit, el cual ha dividido opiniones de los cibernautas.

Su gobierno no me representa sr @EPN . Un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia. ¡Que vergüenza! #CaravanaMigrante https://t.co/5pJlgq4UoT — diego luna (@diegoluna_) 19 de octubre de 2018

Ayer viernes, hubo pedradas, golpes, gritos y llantos. Ninguna valla, ningún río detendría a la marea humana de migrantes, en su mayoría hondureños, decididos a cruzar de Guatemala a México para llegar a Estados Unidos.

Unas 5 mil personas, de acuerdo con versiones de la policía mexicana, llenaron medio kilómetro del Puente Internacional “Rodolfo Robles”, sobre el río Suchiate, que une a México y Guatemala.

Un primer grupo de unos 300 intentó cruzar. Retrocedió. Luego, una avanzada derribó el cerco de seguridad que estaba del lado guatemalteco. La gente corrió. El objetivo, pisar Ciudad Hidalgo, del lado mexicano.