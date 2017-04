Diego Luna dará voz a personaje del libro de cuentos “Rainbow crow”

REDWOOD CITY.- Diego Luna y Constance Wu darán voz a personajes de la serie virtual sobre el libro de cuentos “Rainbow crow”, difundieron aquí los estudios Baobao.

El primer capítulo de la serie será estrenado este mes en el festival internacional de cine de Tribeca 2017, anunció la compañía de producciones de realidad virtual.

Diego Luna (Rogue One: Una historia de Star Wars) y Constance Wu (Fresh Off the Boat) darán voces a los personajes de la serie de animación Rainbow Crow. Luna dará la voz a Moth, mientras que Wu a Skunk, quienes son compañeros de Rainbow Crow, ayudándole en su viaje para salvar el bosque.

Baobab Studios anunció recientemente que el músico cantautor John Legend será productor ejecutivo y representará al personaje principal. El primer capítulo de Rainbow Crow será estrenado este mes en el Festival de Cine de Tribeca de Nueva York, del 19 al 29 de abril.

Diego Luna recientemente coprotagonizó el más reciente episodio de Star Wars, Rogue One: Una historia de Star Wars y está programado para protagonizar el próximo remake de Scarface, proyectado para un lanzamiento teatral en 2018.

Constance Wu es conocida por interpretar a Jessica Huang en “Fresh Off the Boat”, y actualmente está en preproducción para su papel protagonista en la próxima película “Crazy Rich Asians”.

“Estamos encantados de que Diego Luna y Constance Wu sientan que Rainbow Crow es una historia importante qué contar y han llegado a bordo”, declaró la presidenta Maureen Fan, de Baobab Studios.

“Rainbow Crow es un cuento sobre el sacrificio, la diversidad y la autoaceptación, por lo que estamos orgullosos de tener un elenco increíblemente distintivo de narradores de talento que comparten nuestros valores”, resaltó.

“Rainbow crow” -el cuervo del arco iris- se inspira en una leyenda que proviene de la tribu de Lenape sobre un pájaro con el plumaje más deslumbrante y la voz peculiar que, después de que el planeta se vuelve oscuro y frío, debe viajar lejos del hogar para traer luz de nuevo al mundo.

La serie del cuervo del arco iris será narrada por el anciano tribal de Kiowa-Caddo, Randy Edmonds, de 83 años, de la vida para los derechos del nativo americano y fundador del consejo indio urbano nacional.

“Todos los cuentos de nativos americanos tienen una tradición de significado profundo, y es por eso que contamos las historias, compartiendo las generaciones”, explicó Edmonds, quien salió de Oklahoma en 1954 para el sur de California, como parte del Indian Relocation Act.

“Cuando miro el impacto de estas leyendas, las ideas que representan, llevar esa narración a un medio moderno es extremadamente emocionante. El hermoso trabajo de VR que se está creando -inspirado por nuestro folclore- es como nada de lo que he experimentado en mis muchos años”, añadió.

Baobab Studios ha ganado premios de Cannes a Tribeca y más, por “Invasion!” y “Asteroids!”, las primeras dos experiencias de realidad virtual (VR) realizadas por un equipo con avanzada tecnología, arte y narración.

¡Invasión! está nominado para un Emmy y los personajes de Invasion! se expandirán a la gran pantalla en un largometraje que será realizado en colaboración con Roth Kirschenbaum Films.