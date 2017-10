Diego Boneta graba temas de Luis Miguel para “soundtrack” de bioserie

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor y cantante Diego Boneta informó que ya grabó temas que Luis Miguel popularizó, pues serán incluidos en la banda sonora de la bioserie de Netflix inspirada en el ídolo mexicano.

Aunque no precisó otros detalles, pues asegura que no le permiten informar más, Boneta indicó que lleva meses preparando su personaje inspirado en el intérprete de éxitos como “La incondicional” y “Tengo todo excepto a ti”.

“Desafortunadamente no me dejan platicar mucho, aunque moriría por contarles todo, pero me tienen atado a no decir nada. Llevo meses con la preparación, tanto en el lado musical como del lado actoral, porque voy a estar metido en todo”.